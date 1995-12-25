Шульгина (Платонова) Мария Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.12.1928
Дата смерти25.12.1995
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1928
Отец: Платонов Константин
Рождение ребёнка
02.05.1950
Дочь: Яненко Надежда Павловна
Отец ребёнка: Шульгин Павел
Макушино, Макушинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
14.09.1952
Отец ребёнка: Шульгин Павел
Смерть
25.12.1995