Шульгина (Платонова) Мария Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульгина (Платонова) Мария Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1928

Дата смерти

25.12.1995

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1928

Отец: Платонов Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1950

Дочь: Яненко Надежда Павловна

Отец ребёнка: Шульгин Павел

Макушино, Макушинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
14.09.1952

Сын: Шульгин Николай Павлович

Отец ребёнка: Шульгин Павел

Смерть
25.12.1995
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