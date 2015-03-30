Абанина (Храмкова) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.06.1924
Дата смерти30.03.2015
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.08.195
Отец ребёнка: Абанин Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.12.955
Дочь: Храмкова Ольга Петровна
Отец ребёнка: Абанин Петр Дмитриевич
Рождение
01.06.1924
Рождение ребёнка
01.02.1948
Отец ребёнка: Абанин Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.08.1949
Отец ребёнка: Абанин Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.02.1958
Дочь: Преснякова Любовь Петровна
Отец ребёнка: Абанин Петр Дмитриевич
Смерть
30.03.2015