Абанина (Храмкова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абанина (Храмкова) Александра Васильевна

Место рождения

Русский Мелекесс, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.06.1924

Дата смерти

30.03.2015

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.08.195

Сын: Абанин Виктор Петрович

Отец ребёнка: Абанин Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.12.955

Дочь: Храмкова Ольга Петровна

Отец ребёнка: Абанин Петр Дмитриевич

Рождение
01.06.1924

Отец: Храмков Василий Корнилович

Мать: Храмкова Елена Михайловна

Русский Мелекесс, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1948

Сын: Абанин Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Абанин Петр Дмитриевич

Русский Мелекесс, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.08.1949

Сын: Абанин Николай Петрович

Отец ребёнка: Абанин Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.02.1958

Дочь: Преснякова Любовь Петровна

Отец ребёнка: Абанин Петр Дмитриевич

Смерть
30.03.2015
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