Храмкова (Абанина) Ольга Петровна
Место рождения
Дата рождения25.12.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1955
На Гоголя
Бракосочетание
1977
Рождение ребёнка
14.09.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Храмков Виктор Семенович
Рождение ребёнка
10.11.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Храмков Виктор Семенович
Образование
Неизвестно
Школа №10