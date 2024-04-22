Храмкова (Абанина) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храмкова (Абанина) Ольга Петровна

Место рождения

Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область

Дата рождения

25.12.1955

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

1924 г.р.

Муж

1955 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1955

Отец: Абанин Петр Дмитриевич

Мать: Абанина Александра Васильевна

Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область
На Гоголя
Бракосочетание
1977

Муж: Храмков Виктор Семенович

Рождение ребёнка
14.09.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Храмков Виктор Семенович

Рождение ребёнка
10.11.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Храмков Виктор Семенович

Образование
Неизвестно
Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область
Школа №10
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