Храмков Виктор Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1955
Дата смерти04.05.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1955
Отец: Храмков Семен
Мать: Храмкова Наталья
Бракосочетание
1977
Жена: Храмкова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
14.09.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Храмкова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
10.11.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Храмкова Ольга Петровна
Смерть
04.05.2009