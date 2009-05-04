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Храмков Виктор Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1955

Дата смерти

04.05.2009

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1955 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1955

Отец: Храмков Семен

Мать: Храмкова Наталья

Бракосочетание
1977

Жена: Храмкова Ольга Петровна

Рождение ребёнка
14.09.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Храмкова Ольга Петровна

Рождение ребёнка
10.11.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Храмкова Ольга Петровна

Смерть
04.05.2009
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