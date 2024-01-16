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Абанин Николай Петрович
Абанин Николай Петрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.08.1949
Пол
Мужской
Отец
Абанин Петр Дмитриевич
1922 г.р.
Мать
Абанина (Храмкова) Александра Васильевна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1949
Отец:
Абанин Петр Дмитриевич
Мать:
Абанина Александра Васильевна
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