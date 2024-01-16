Абанин Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абанин Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1949

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1949

Отец: Абанин Петр Дмитриевич

Мать: Абанина Александра Васильевна

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