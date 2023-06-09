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Казюберда Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1974

Отец: Казюберда Александр Петрович

Мать: Казюберда Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
13.12.1998

Дочь: Белокосова Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Казюберда Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
21.12.1999

Дочь: Андрощук Полина Сергеевна

Мать ребёнка: Казюберда Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
26.08.2008

Дочь: Казюберда Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: Казюберда Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
17.06.2015

Дочь: Казюберда Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Казюберда Ольга Николаевна