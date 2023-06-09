Казюберда Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1974
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1974
Рождение ребёнка
13.12.1998
Дочь: Белокосова Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Казюберда Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
21.12.1999
Дочь: Андрощук Полина Сергеевна
Мать ребёнка: Казюберда Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
26.08.2008
Дочь: Казюберда Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: Казюберда Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
17.06.2015
Дочь: Казюберда Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Казюберда Ольга Николаевна