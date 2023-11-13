Казюберда (Владыкина) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1978
Рождение ребёнка
13.12.1998
Дочь: Белокосова (Казюберда) Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Казюберда Сергей Александрович
Рождение ребёнка
21.12.1999
Дочь: Андрощук (Казюберда) Полина Сергеевна
Отец ребёнка: Казюберда Сергей Александрович
Рождение ребёнка
26.08.2008
Дочь: Казюберда Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Казюберда Сергей Александрович
Рождение ребёнка
17.06.2015
Дочь: Казюберда Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Казюберда Сергей Александрович