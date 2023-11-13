Казюберда (Владыкина) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казюберда (Владыкина) Ольга Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1978

Отец: Владыкин Николай Геннадьевич

Мать: Владыкина (Храпина) Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
13.12.1998

Дочь: Белокосова (Казюберда) Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Казюберда Сергей Александрович

Рождение ребёнка
21.12.1999

Дочь: Андрощук (Казюберда) Полина Сергеевна

Отец ребёнка: Казюберда Сергей Александрович

Рождение ребёнка
26.08.2008

Дочь: Казюберда Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Казюберда Сергей Александрович

Рождение ребёнка
17.06.2015

Дочь: Казюберда Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Казюберда Сергей Александрович

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