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Казюберда Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козюберда Пётр Петрович

Мать: Козюберда Таисья

Рождение ребёнка
18.10.1974

Сын: Казюберда Сергей Александрович

Мать ребёнка: Казюберда Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казюберда Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Казюберда Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казюберда Владимир Александрович

Мать ребёнка: Казюберда Елизавета Михайловна

Смерть
Неизвестно