Казюберда Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козюберда Пётр Петрович
Мать: Козюберда Таисья
Рождение ребёнка
18.10.1974
Сын: Казюберда Сергей Александрович
Мать ребёнка: Казюберда Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казюберда Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Казюберда Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казюберда Владимир Александрович
Мать ребёнка: Казюберда Елизавета Михайловна
Смерть
Неизвестно