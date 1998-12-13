Белокосова (Казюберда) Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1998
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
20.02.2019
Сын: Белокосов Арсений Денисович
Отец ребёнка: Белокосов Денис Алексеевич
Рождение ребёнка
28.02.2023
Дочь: Белокосова Есения Денисовна
Отец ребёнка: Белокосов Денис Алексеевич