Белокосова (Казюберда) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокосова (Казюберда) Екатерина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1998

Отец: Казюберда Сергей Александрович

Мать: Казюберда (Владыкина) Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белокосов Денис Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
20.02.2019

Сын: Белокосов Арсений Денисович

Отец ребёнка: Белокосов Денис Алексеевич

Рождение ребёнка
28.02.2023

Дочь: Белокосова Есения Денисовна

Отец ребёнка: Белокосов Денис Алексеевич

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