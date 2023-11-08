Лазаревский Стефан Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1725
Дата смерти?.02.1803
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Отец: Лазаренко Левко (Леонтий) Ананьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Лазаревский Тимофей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Первый ребенок
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Лазаревский Андрей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Лазаревский Илья Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Лазаревский Роман Степанович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
1761
Конотоп
Козак Конотопской сотни
Бракосочетание
1783
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Степановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодосия Степановна
Мать ребёнка: Лазаревская Матрона Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазаревский Василий Степанович
Мать ребёнка: Лазаревская Матрона Гавриловна
Работа или профессия
Неизвестно
Кушнир - шил шубы
Смерть
?.02.1803