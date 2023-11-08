Лазаревский Стефан Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазаревский Стефан Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

?.02.1803

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: Лазаренко Левко (Леонтий) Ананьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Лазаревский Тимофей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Первый ребенок
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Лазаревский Андрей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Лазаревский Илья Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Лазаревский Роман Степанович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
1761
Конотоп
Козак Конотопской сотни
Бракосочетание
1783

Жена: Лазаревская Матрона Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Степановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодосия Степановна

Мать ребёнка: Лазаревская Матрона Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазаревский Василий Степанович

Мать ребёнка: Лазаревская Матрона Гавриловна

Работа или профессия
Неизвестно
Кушнир - шил шубы
Смерть
?.02.1803
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