Лазаревский Роман Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Лазаревский Стефан Леонтьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазаревский Филипп Романович
Мать ребёнка: Лазаревская (Скибовская) Евдокия Николаевна
Работа или профессия
1786
Сотенный товарищ, т.е. Козак
Смерть
Неизвестно