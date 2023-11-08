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Лазаревский Роман Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Лазаревский Стефан Леонтьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазаревский Филипп Романович

Мать ребёнка: Лазаревская (Скибовская) Евдокия Николаевна

Работа или профессия
1786
Сотенный товарищ, т.е. Козак
Смерть
Неизвестно

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