Лазаревский Андрей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазаревский Андрей Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Лазаревский Стефан Леонтьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазаревская (Лазкевич) ?

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Лазаревский Яков Андреевич

Мать ребёнка: Лазаревская (Лазкевич) ?

Работа или профессия
1786
Сотенный товарищ, т.е. Козак
Смерть
Неизвестно

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