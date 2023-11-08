Лазаревский Андрей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: Лазаревский Стефан Леонтьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лазаревская (Лазкевич) ?
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Лазаревский Яков Андреевич
Мать ребёнка: Лазаревская (Лазкевич) ?
Работа или профессия
1786
Сотенный товарищ, т.е. Козак
Смерть
Неизвестно