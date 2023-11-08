Лазаревский Илья Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти11.12.1806
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Лазаревский Стефан Леонтьевич
Работа или профессия
1770
Конотоп
Канцелярист Конотопского сотеннаго правления
Работа или профессия
1776
Нежин
Подканцелярист в Нежинской полковой канцелярии
Работа или профессия
1777
Нежин
Канцелярист в Нежинской полковой канцелярии
Получение воинского звания/чина
04.02.1781
Нежин
Значковый товарищ Нежинского полка
Бракосочетание
До 1781
Работа или профессия
1782
Конотоп
Словесный судья г. Конотоп
Работа или профессия
Между 1783 и 1791
Конотоп
Казначейство
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Лазаревская Ксения Степановна
хутор Таранского, село Гуты, Сумская область, Конотопский район
Работа или профессия
Между ?.06.1795 и ?.12.1796
Мариуполь
Лесничий Екатеринославского наместничества, надзиратель состоящих в Мариупольском уезде трех казенных лесных буераков
Работа или профессия
15.04.1797
Конотоп
Возный Подкоморского (межевого) суда
Работа или профессия
С 1800 по 30.01.1806
Конотоп
Коморник Подкоморского (межевого) суда
Работа или профессия
1804
Конотоп
Коллежский регистратор
Смерть
11.12.1806