Лазаревская (Торанская) Ксения Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смерти20.11.1839
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Торанский Степан Леонтьевич
Бракосочетание
До 1781
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Лазаревский Илья Степанович
хутор Таранского, село Гуты, Сумская область, Конотопский район
Смерть
20.11.1839
Шевченкове, Сумская область, Конотопский район
село Гирявка