Лазаревская (Торанская) Ксения Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазаревская (Торанская) Ксения Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

20.11.1839

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Торанский Степан Леонтьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1781

Муж: Лазаревский Илья Степанович

Рождение ребёнка
1788

Сын: Лазаревский Матвей Ильич

Отец ребёнка: Лазаревский Илья Степанович

хутор Таранского, село Гуты, Сумская область, Конотопский район
Смерть
20.11.1839
Шевченкове, Сумская область, Конотопский район
село Гирявка
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