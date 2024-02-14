Валитов Калимулла Ахунович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валитов Калимулла Ахунович

Место рождения

д.Кугарчи

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Валитов Ахуньян

Мать: Валитова Гайниямал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валитова Магибадар

Рождение ребёнка
25.05.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валитова Магибадар

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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