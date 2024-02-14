Валитов Калимулла Ахунович
Место рожденияд.Кугарчи
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Валитов Ахуньян
Мать: Валитова Гайниямал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валитова Магибадар
Рождение ребёнка
25.05.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валитова Магибадар
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно