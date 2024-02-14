Валитова Гайниямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалитова Гайниямал

Валитова Гайниямал

Место рождения

?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валитов Калимулла Ахунович

Отец ребёнка: Валитов Ахуньян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сабитова (Валитова) Шамсинур Ахуньяновна

Отец ребёнка: Валитов Ахуньян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валитов Забих Ахуньянович

Отец ребёнка: Валитов Ахуньян

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Вагапова (Валитова) Магафура Ахуньяновна

Отец ребёнка: Валитов Ахуньян

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Ихсанова (Валитова) Масрура Ахуньяновна

Отец ребёнка: Валитов Ахуньян

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.