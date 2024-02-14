Валитова Гайниямал
Место рождения?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валитов Калимулла Ахунович
Отец ребёнка: Валитов Ахуньян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сабитова (Валитова) Шамсинур Ахуньяновна
Отец ребёнка: Валитов Ахуньян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валитов Забих Ахуньянович
Отец ребёнка: Валитов Ахуньян
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Вагапова (Валитова) Магафура Ахуньяновна
Отец ребёнка: Валитов Ахуньян
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Ихсанова (Валитова) Масрура Ахуньяновна
Отец ребёнка: Валитов Ахуньян
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно