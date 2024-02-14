Валитов Ахуньян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалитов Ахуньян

Валитов Ахуньян

Место рождения

д. Ибраево Кугарчинского района

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валитов Калимулла Ахунович

Мать ребёнка: Валитова Гайниямал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сабитова (Валитова) Шамсинур Ахуньяновна

Мать ребёнка: Валитова Гайниямал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валитов Забих Ахуньянович

Мать ребёнка: Валитова Гайниямал

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Вагапова (Валитова) Магафура Ахуньяновна

Мать ребёнка: Валитова Гайниямал

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Ихсанова (Валитова) Масрура Ахуньяновна

Мать ребёнка: Валитова Гайниямал

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.