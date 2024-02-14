Валитова Магибадар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валитова Магибадар

Место рождения

д. Ибраево Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валитов Калимулла Ахунович

Рождение ребёнка
25.05.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валитов Калимулла Ахунович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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