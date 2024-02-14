Валитова Магибадар
Место рожденияд. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валитов Калимулла Ахунович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно