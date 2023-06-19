Виноградов Сергей Владимирович
Место рождения
Дата рождения03.10.1906
Дата смерти1956
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1906
Рождение ребёнка
07.02.1933
Дочь: Дионина Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1935
Сын: Виноградов Станислав Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
22.07.1941
Старая Вичуга, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Военная награда
17.06.1944
Медаль "За отвагу"
Военная награда
25.08.1944
Медаль "За отвагу"
Военная награда
22.09.1944
Сураж, Суражский муниципальный район, Брянская область
Орден Красной Звезды
Рождение ребёнка
11.09.1946
Сын: Виноградов Борис Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1954
Сын: Виноградов Глеб Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Латышева Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1956