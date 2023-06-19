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Виноградов Сергей Владимирович

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Место рождения

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

03.10.1906

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1906

Отец: Виноградов Владимир Сергеевич

Мать: Кротова Агриппина Павловна

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.02.1933

Дочь: Дионина Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.03.1935

Сын: Виноградов Станислав Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Военная служба
22.07.1941
Старая Вичуга, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Военная награда
17.06.1944
Медаль "За отвагу"
Военная награда
25.08.1944
Медаль "За отвагу"
Военная награда
22.09.1944
Сураж, Суражский муниципальный район, Брянская область
Орден Красной Звезды
Рождение ребёнка
11.09.1946

Сын: Виноградов Борис Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Виноградов Глеб Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Латышева Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
1956