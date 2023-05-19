Латышева (Виноградова) Юлия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышева (Виноградова) Юлия Сергеевна

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Место рождения

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виноградов Сергей Владимирович

Мать: не указана

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1978

Дочь: Наталия

Отец ребёнка: не указан

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
1981

Сын: Латышев Сергей

Отец ребёнка: не указан

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Художник по тканям