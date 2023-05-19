Латышева (Виноградова) Юлия Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Виноградов Сергей Владимирович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1978
Дочь: Наталия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1981
Сын: Латышев Сергей
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Художник по тканям