Кротова Агриппина Павловна
Место рожденияДеревня Жеребчиха, Костромская губерния
Дата рождения23.06.1879
Дата смерти25.01.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Жеребчиха, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1900
Сын: Виноградов Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Виноградов Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
1902
Сын: Виноградов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Виноградов Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
1903
Сын: Виноградов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Виноградов Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
03.10.1906
Сын: Виноградов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Виноградов Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
13.12.1910
Сын: Виноградов Василий Владимирович
Отец ребёнка: Виноградов Владимир Сергеевич
с.Яшино Ивановская область
Рождение ребёнка
30.01.1914
Дочь: Виноградова Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Виноградов Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
05.12.1917
Сын: Виноградов Валериан Владимирович
Отец ребёнка: Виноградов Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
19.02.1922
Дочь: Волкова Зоя Владимировна
Отец ребёнка: Виноградов Владимир Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.01.1947