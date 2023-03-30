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Кротова Агриппина Павловна

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Место рождения

Деревня Жеребчиха, Костромская губерния

Дата рождения

23.06.1879

Дата смерти

25.01.1947

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Жеребчиха, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1900

Сын: Виноградов Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Виноградов Владимир Сергеевич

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Виноградов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Виноградов Владимир Сергеевич

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Виноградов Николай Владимирович

Отец ребёнка: Виноградов Владимир Сергеевич

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
03.10.1906

Сын: Виноградов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Виноградов Владимир Сергеевич

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
13.12.1910

Сын: Виноградов Василий Владимирович

Отец ребёнка: Виноградов Владимир Сергеевич

с.Яшино Ивановская область
Рождение ребёнка
30.01.1914

Дочь: Виноградова Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Виноградов Владимир Сергеевич

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
05.12.1917

Сын: Виноградов Валериан Владимирович

Отец ребёнка: Виноградов Владимир Сергеевич

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
19.02.1922

Дочь: Волкова Зоя Владимировна

Отец ребёнка: Виноградов Владимир Сергеевич

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Владимир Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
25.01.1947
Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
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