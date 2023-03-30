Виноградов Владимир Сергеевич
Место рожденияс.Яшино ивановская облась
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Яшино ивановская облась
Рождение ребёнка
13.12.1910
Сын: Виноградов Василий Владимирович
Мать ребёнка: Кротова Агриппина Павловна
с.Яшино Ивановская область
Смерть
Неизвестно
Старая Вичуга, Вичугский муниципальный район, Ивановская область