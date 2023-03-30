Виноградов Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Владимир Сергеевич

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Место рождения

с.Яшино ивановская облась

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Яшино ивановская облась
Рождение ребёнка
13.12.1910

Сын: Виноградов Василий Владимирович

Мать ребёнка: Кротова Агриппина Павловна

с.Яшино Ивановская область
Смерть
Неизвестно
Старая Вичуга, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
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