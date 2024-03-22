Дмитриев (Румянцев) Сергей Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Румянцев Дмитрий Акимович
Рождение ребёнка
1871
Сын: Виноградов Степан Сергеевич
Мать ребёнка: Дмитриева Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
12.07.1880
Сын: Виноградов Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Дмитриева Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Дмитриев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Дмитриева Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голубева Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Дмитриева Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Румянцев Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Румянцева Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Румянцева Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Румянцева Любовь Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Дмитриева Ирина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Старая Вичуга, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Заведовал уборной конторой - отправка готовой продукции ( товарная контора) , первый пенсионер фабриканта Коновалова, получал золотую десятку в месяц