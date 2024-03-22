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Дмитриев (Румянцев) Сергей Дмитриевич

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Место рождения

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Румянцев Дмитрий Акимович

Мать: не указана

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Виноградов Степан Сергеевич

Мать ребёнка: Дмитриева Ирина Васильевна

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
12.07.1880

Сын: Виноградов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Дмитриева Ирина Васильевна

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Дмитриев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Дмитриева Ирина Васильевна

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голубева Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Дмитриева Ирина Васильевна

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Румянцев Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Румянцева Любовь Андреевна

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Румянцева Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Румянцева Любовь Андреевна

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Румянцева Любовь Андреевна

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Развод
Неизвестно

Жена: Румянцева Любовь Андреевна

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Дмитриева Ирина Васильевна

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева Ирина Васильевна

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Работа или профессия
Неизвестно
Старая Вичуга, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Заведовал уборной конторой - отправка готовой продукции ( товарная контора) , первый пенсионер фабриканта Коновалова, получал золотую десятку в месяц
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