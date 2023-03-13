Фомина (Сухова) Евлампія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Сухова) Евлампія

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

07.10.1840

Дата смерти

24.10.1897

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1840

Отец: Суховъ Герасимъ

Мать: Сухова Екатерина Иванова

Михайловка
Бракосочетание
26.04.1859

Муж: Фоминъ Андрей

Рождение ребёнка
10.08.1862

Дочь: Фомина Еѵдокія

Отец ребёнка: Фоминъ Андрей

Михайловка
Рождение ребёнка
02.09.1864

Дочь: Елизавѣта

Отец ребёнка: Фоминъ Андрей

Михайловка
Рождение ребёнка
06.02.1867

Дочь: Вдовина Анна

Отец ребёнка: Фоминъ Андрей

Михайловка
Рождение ребёнка
02.08.1869

Сын: Фоминъ Антонъ

Отец ребёнка: Фоминъ Андрей

Александровка
Рождение ребёнка
16.05.1872

Дочь: Курочкина Елена

Отец ребёнка: Фоминъ Андрей

Александровка
Рождение ребёнка
20.02.1875

Дочь: Домника

Отец ребёнка: Фоминъ Андрей

Михайловка
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Емельянова Надежда

Отец ребёнка: Фоминъ Андрей

Рождение ребёнка
08.10.1883

Сын: Фоминъ Яковъ

Отец ребёнка: Фоминъ Андрей

Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фоминъ Романъ

Отец ребёнка: Фоминъ Андрей

Смерть
24.10.1897
Александровка
Причина смерти: Отъ біенія сердца