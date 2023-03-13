Фомина (Сухова) Евлампія
Место рожденияМихайловка
Дата рождения07.10.1840
Дата смерти24.10.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1840
Отец: Суховъ Герасимъ
Мать: Сухова Екатерина Иванова
Михайловка
Бракосочетание
26.04.1859
Муж: Фоминъ Андрей
Рождение ребёнка
10.08.1862
Дочь: Фомина Еѵдокія
Отец ребёнка: Фоминъ Андрей
Михайловка
Рождение ребёнка
02.09.1864
Дочь: Елизавѣта
Отец ребёнка: Фоминъ Андрей
Михайловка
Рождение ребёнка
06.02.1867
Дочь: Вдовина Анна
Отец ребёнка: Фоминъ Андрей
Михайловка
Рождение ребёнка
02.08.1869
Сын: Фоминъ Антонъ
Отец ребёнка: Фоминъ Андрей
Александровка
Рождение ребёнка
16.05.1872
Дочь: Курочкина Елена
Отец ребёнка: Фоминъ Андрей
Александровка
Рождение ребёнка
20.02.1875
Дочь: Домника
Отец ребёнка: Фоминъ Андрей
Михайловка
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Емельянова Надежда
Отец ребёнка: Фоминъ Андрей
Рождение ребёнка
08.10.1883
Сын: Фоминъ Яковъ
Отец ребёнка: Фоминъ Андрей
Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фоминъ Романъ
Отец ребёнка: Фоминъ Андрей
Смерть
24.10.1897
Александровка
Причина смерти: Отъ біенія сердца