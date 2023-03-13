Вдовина (Фомина) Анна
Место рожденияМихайловка
Дата рождения06.02.1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1867
Отец: Фоминъ Андрей
Мать: Фомина Евлампія
Михайловка
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Онисія
Отец ребёнка: Вдовинъ Михаилъ
Бракосочетание
10.07.1892
Муж: Вдовинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
28.01.1893
Сын: Вдовинъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Вдовинъ Михаилъ
хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
19.05.1895
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Вдовинъ Михаилъ
село Петропавловское - Орскъ