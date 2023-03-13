Вдовина (Фомина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдовина (Фомина) Анна

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

06.02.1867

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1867

Отец: Фоминъ Андрей

Мать: Фомина Евлампія

Михайловка
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Онисія

Отец ребёнка: Вдовинъ Михаилъ

Бракосочетание
10.07.1892

Муж: Вдовинъ Михаилъ

Рождение ребёнка
28.01.1893

Сын: Вдовинъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Вдовинъ Михаилъ

хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
19.05.1895

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Вдовинъ Михаилъ

село Петропавловское - Орскъ
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