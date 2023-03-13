Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Фоминъ Антонъ
Фоминъ Антонъ
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Александровка
Дата рождения
02.08.1869
Пол
Мужской
Отец
Фоминъ Андрей
1834 г.р.
Мать
Фомина (Сухова) Евлампія
1840 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1869
Отец:
Фоминъ Андрей
Мать:
Фомина Евлампія
Александровка
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия