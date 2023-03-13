Фоминъ Антонъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоминъ Антонъ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

02.08.1869

Пол

Мужской

Отец

1834 г.р.

Мать

1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1869

Отец: Фоминъ Андрей

Мать: Фомина Евлампія

Александровка
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