Курочкина (Фомина) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Фомина) Елена

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

16.05.1872

Дата смерти

24.02.1902

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1872

Отец: Фоминъ Андрей

Мать: Фомина Евлампія

Александровка
Бракосочетание
02.02.1890

Муж: Курочкинъ Прокопій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.03.1891

Дочь: Курочкина Еѵдокія

Отец ребёнка: Курочкинъ Прокопій

Александровка
Рождение ребёнка
12.07.1893

Сын: Курочкинъ Илья

Отец ребёнка: Курочкинъ Прокопій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.03.1896

Дочь: Еѵдокія

Отец ребёнка: Курочкинъ Прокопій

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.07.1898

Сын: Курочкинъ Федоръ

Отец ребёнка: Курочкинъ Прокопій

Александровка
Рождение ребёнка
14.06.1901

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Курочкинъ Прокопій

Александровка
Смерть
24.02.1902
Александровка
Причина смерти: отъ простуды
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