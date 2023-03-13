Курочкина (Фомина) Елена
Место рожденияАлександровка
Дата рождения16.05.1872
Дата смерти24.02.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1872
Отец: Фоминъ Андрей
Мать: Фомина Евлампія
Александровка
Бракосочетание
02.02.1890
Муж: Курочкинъ Прокопій
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.03.1891
Дочь: Курочкина Еѵдокія
Отец ребёнка: Курочкинъ Прокопій
Александровка
Рождение ребёнка
12.07.1893
Сын: Курочкинъ Илья
Отец ребёнка: Курочкинъ Прокопій
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.03.1896
Дочь: Еѵдокія
Отец ребёнка: Курочкинъ Прокопій
Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.07.1898
Сын: Курочкинъ Федоръ
Отец ребёнка: Курочкинъ Прокопій
Александровка
Рождение ребёнка
14.06.1901
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Курочкинъ Прокопій
Александровка
Смерть
24.02.1902
Александровка
Причина смерти: отъ простуды