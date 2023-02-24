Николаева (Мартемьянова) Анна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: Мартемьянов Ефим Анисимович
Мать: Екатерина Ионовна
Бракосочетание
18.?.1889
Рождение ребёнка
07.12.1899
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Николаев Степан Михайлович
Рождение ребёнка
14.03.1902
Сын: Николаев Александр Степанович
Отец ребёнка: Николаев Степан Михайлович
Рождение ребёнка
26.06.1906
Отец ребёнка: Николаев Степан Михайлович
Рождение ребёнка
05.06.1908
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Николаев Степан Михайлович
Смерть
Неизвестно