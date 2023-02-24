Николаева (Мартемьянова) Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Мартемьянова) Анна Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Мартемьянов Ефим Анисимович

Мать: Екатерина Ионовна

Бракосочетание
18.?.1889

Муж: Николаев Степан Михайлович

Рождение ребёнка
07.12.1899

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Николаев Степан Михайлович

Рождение ребёнка
14.03.1902

Сын: Николаев Александр Степанович

Отец ребёнка: Николаев Степан Михайлович

Рождение ребёнка
26.06.1906

Сын: Николаев Иван Степанович

Отец ребёнка: Николаев Степан Михайлович

Рождение ребёнка
05.06.1908

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Николаев Степан Михайлович

Смерть
Неизвестно
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