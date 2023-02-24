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Николаев Степан Михайлович

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Место рождения

Казахстан, станица Щучинская

Дата рождения

23.12.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1870

Отец: Николаев Михаил Терентьевич

Мать: Николаева Марфа Иванова

Казахстан, станица Щучинская
Бракосочетание
18.?.1889

Жена: Николаева Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
07.12.1899

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Николаева Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
14.03.1902

Сын: Николаев Александр Степанович

Мать ребёнка: Николаева Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
26.06.1906

Сын: Николаев Иван Степанович

Мать ребёнка: Николаева Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
05.06.1908

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Николаева Анна Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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