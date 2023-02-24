Николаев Степан Михайлович
Место рожденияКазахстан, станица Щучинская
Дата рождения23.12.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1870
Казахстан, станица Щучинская
Бракосочетание
18.?.1889
Жена: Николаева Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
07.12.1899
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Николаева Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
14.03.1902
Сын: Николаев Александр Степанович
Мать ребёнка: Николаева Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
26.06.1906
Мать ребёнка: Николаева Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
05.06.1908
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Николаева Анна Ефимовна
Смерть
Неизвестно