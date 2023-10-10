Военная служба

15.09.1916

Должность/Звание рядовой Воинская часть 410-й пехотный Усманский полк Место рождения Таврическая губ., Бердянский уезд, Мало-Токмакская вол., Вербовое Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия под Дорна-Ватрой; передовой перевязочный отряд 103 пехотной дивизии Дата события 15.09.1916 Тип документа Именные списки потерь Архив Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд №16196, Особое делопроизводство по сбору и регистрации сведений о выбывших за смертью или за ранами, а также пропавших без вести воинских чинах, действующих против неприятельских армий (1914 - 1918) Опись №1, Именные списки потерь солдат и офицеров 1 мировой войны 1914-1918 гг. (по полкам и бригадам) Дело Именные списки потерь солдат 410 пехотного Усманского полка Документ №15089, Список воинских чинов 410 пехотного Усманского полка убитых, пропавших без вести и взятых в плен неприятелем, а также раненых и контуженных с 15 октября по 1 ноября 1916 г., Автор: 410-й пехотный Усманский полк, 1916-01-28