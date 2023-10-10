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Пругло Петр Харитонович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1882

Дата смерти

06.10.1922

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Пругло Харитон Иванович

Мать: Пругло Варвара Емельяновна

Бракосочетание
21.01.1901

Жена: Пругло Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
26.04.1902

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Пругло Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
14.10.1903

Сын: Пругло Иван Петрович

Мать ребёнка: Пругло Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
08.06.1907

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Пругло Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
30.01.1909

Сын: Пругло Василий Петрович

Мать ребёнка: Пругло Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
04.12.1910

Сын: Пругло Николай Петрович

Мать ребёнка: Пругло Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
03.09.1912

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Пругло Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
10.09.1913

Сын: Пругло Павел Петрович

Мать ребёнка: Пругло Евдокия Степановна

Военная служба
15.09.1916
Должность/Звание рядовой Воинская часть 410-й пехотный Усманский полк Место рождения Таврическая губ., Бердянский уезд, Мало-Токмакская вол., Вербовое Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия под Дорна-Ватрой; передовой перевязочный отряд 103 пехотной дивизии Дата события 15.09.1916 Тип документа Именные списки потерь Архив Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд №16196, Особое делопроизводство по сбору и регистрации сведений о выбывших за смертью или за ранами, а также пропавших без вести воинских чинах, действующих против неприятельских армий (1914 - 1918) Опись №1, Именные списки потерь солдат и офицеров 1 мировой войны 1914-1918 гг. (по полкам и бригадам) Дело Именные списки потерь солдат 410 пехотного Усманского полка Документ №15089, Список воинских чинов 410 пехотного Усманского полка убитых, пропавших без вести и взятых в плен неприятелем, а также раненых и контуженных с 15 октября по 1 ноября 1916 г., Автор: 410-й пехотный Усманский полк, 1916-01-28
Смерть
06.10.1922
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