Пругло Петр Харитонович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти06.10.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
21.01.1901
Рождение ребёнка
26.04.1902
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Пругло Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
14.10.1903
Сын: Пругло Иван Петрович
Мать ребёнка: Пругло Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
08.06.1907
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Пругло Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
30.01.1909
Мать ребёнка: Пругло Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
04.12.1910
Мать ребёнка: Пругло Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
03.09.1912
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Пругло Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
10.09.1913
Мать ребёнка: Пругло Евдокия Степановна
Военная служба
15.09.1916
Должность/Звание рядовой Воинская часть 410-й пехотный Усманский полк Место рождения Таврическая губ., Бердянский уезд, Мало-Токмакская вол., Вербовое Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия под Дорна-Ватрой; передовой перевязочный отряд 103 пехотной дивизии Дата события 15.09.1916 Тип документа Именные списки потерь Архив Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд №16196, Особое делопроизводство по сбору и регистрации сведений о выбывших за смертью или за ранами, а также пропавших без вести воинских чинах, действующих против неприятельских армий (1914 - 1918) Опись №1, Именные списки потерь солдат и офицеров 1 мировой войны 1914-1918 гг. (по полкам и бригадам) Дело Именные списки потерь солдат 410 пехотного Усманского полка Документ №15089, Список воинских чинов 410 пехотного Усманского полка убитых, пропавших без вести и взятых в плен неприятелем, а также раненых и контуженных с 15 октября по 1 ноября 1916 г., Автор: 410-й пехотный Усманский полк, 1916-01-28
Смерть
06.10.1922