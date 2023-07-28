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Пругло Василий Петрович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

30.01.1909

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1909

Отец: Пругло Петр Харитонович

Мать: Пругло Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
10.02.1930

Дочь: Елена Васильевна

Мать ребёнка: Пругло Феодора Силовна

Военная служба
С 1941 по ?.12.1941
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло Феодора Силовна

Смерть
?.12.1941
Участие в ВОВ , пропал без вести