Пругло Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения30.01.1909
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1909
Отец: Пругло Петр Харитонович
Рождение ребёнка
10.02.1930
Дочь: Елена Васильевна
Мать ребёнка: Пругло Феодора Силовна
Военная служба
С 1941 по ?.12.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пругло Феодора Силовна
Смерть
?.12.1941
Участие в ВОВ , пропал без вести