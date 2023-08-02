Пругло (Школа) Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пругло (Школа) Евдокия Степановна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1901

Муж: Пругло Петр Харитонович

Рождение ребёнка
26.04.1902

Дочь: (Пругло) Александра Петровна

Отец ребёнка: Пругло Петр Харитонович

Рождение ребёнка
14.10.1903

Сын: Пругло Иван Петрович

Отец ребёнка: Пругло Петр Харитонович

Рождение ребёнка
08.06.1907

Дочь: (Пругло) Анна Петровна

Отец ребёнка: Пругло Петр Харитонович

Рождение ребёнка
30.01.1909

Сын: Пругло Василий Петрович

Отец ребёнка: Пругло Петр Харитонович

Рождение ребёнка
04.12.1910

Сын: Пругло Николай Петрович

Отец ребёнка: Пругло Петр Харитонович

Рождение ребёнка
03.09.1912

Дочь: (Пругло) Мария Петровна

Отец ребёнка: Пругло Петр Харитонович

Рождение ребёнка
10.09.1913

Сын: Пругло Павел Петрович

Отец ребёнка: Пругло Петр Харитонович

Смерть
Неизвестно

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