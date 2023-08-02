Пругло (Школа) Евдокия Степановна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1901
Рождение ребёнка
26.04.1902
Дочь: (Пругло) Александра Петровна
Отец ребёнка: Пругло Петр Харитонович
Рождение ребёнка
14.10.1903
Сын: Пругло Иван Петрович
Отец ребёнка: Пругло Петр Харитонович
Рождение ребёнка
08.06.1907
Дочь: (Пругло) Анна Петровна
Отец ребёнка: Пругло Петр Харитонович
Рождение ребёнка
30.01.1909
Отец ребёнка: Пругло Петр Харитонович
Рождение ребёнка
04.12.1910
Отец ребёнка: Пругло Петр Харитонович
Рождение ребёнка
03.09.1912
Дочь: (Пругло) Мария Петровна
Отец ребёнка: Пругло Петр Харитонович
Рождение ребёнка
10.09.1913
Отец ребёнка: Пругло Петр Харитонович
Смерть
Неизвестно