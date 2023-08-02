Пругло (Яцук) Варвара Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смерти18.04.1922
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Яцук Емельян Иванович
Мать: Яцук Ксения Нестеровна
Дочь: (Пругло) Евдокия Харитоновна
Отец ребёнка: Пругло Харитон Иванович
Отец ребёнка: Пругло Харитон Иванович
Дочь: (Пругло) Фекла Харитоновна
Отец ребёнка: Пругло Харитон Иванович
Отец ребёнка: Пругло Харитон Иванович
Дочь: Лемишко (Пругло) Александра Харитоновна
Отец ребёнка: Пругло Харитон Иванович
Сын: Пругло Кирилл Харитонович
Отец ребёнка: Пругло Харитон Иванович
Отец ребёнка: Пругло Харитон Иванович
Отец ребёнка: Пругло Харитон Иванович
Дочь: (Пругло) Анастасия Харитоновна
Отец ребёнка: Пругло Харитон Иванович
Дочь: (Пругло) Татьяна Харитоновна
Отец ребёнка: Пругло Харитон Иванович
Дочь: (Пругло) Евлампия Харитоновна
Отец ребёнка: Пругло Харитон Иванович
Дочь: Соломка (Пругло) Дарья Харитоновна
Отец ребёнка: Пругло Харитон Иванович
Сын: Пругло Василий Харитонович
Отец ребёнка: Пругло Харитон Иванович
Сын: Пругло Василий Харитонович
Отец ребёнка: Пругло Харитон Иванович
Дочь: (Пругло) Марина Харитоновна
Отец ребёнка: Пругло Харитон Иванович