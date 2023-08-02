Пругло (Яцук) Варвара Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пругло (Яцук) Варвара Емельяновна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1862

Дата смерти

18.04.1922

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Яцук Емельян Иванович

Мать: Яцук Ксения Нестеровна

Бракосочетание
13.01.1880

Муж: Пругло Харитон Иванович

Рождение ребёнка
28.02.1881

Дочь: (Пругло) Евдокия Харитоновна

Отец ребёнка: Пругло Харитон Иванович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Пругло Петр Харитонович

Отец ребёнка: Пругло Харитон Иванович

Рождение ребёнка
12.08.1884

Дочь: (Пругло) Фекла Харитоновна

Отец ребёнка: Пругло Харитон Иванович

Рождение ребёнка
12.11.1886

Сын: Пругло Фома Харитонович

Отец ребёнка: Пругло Харитон Иванович

Рождение ребёнка
23.04.1888

Дочь: Лемишко (Пругло) Александра Харитоновна

Отец ребёнка: Пругло Харитон Иванович

Рождение ребёнка
05.02.1889

Сын: Пругло Кирилл Харитонович

Отец ребёнка: Пругло Харитон Иванович

Рождение ребёнка
17.07.1892

Сын: Пругло Роман Харитогович

Отец ребёнка: Пругло Харитон Иванович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Пругло Фома Харитонович

Отец ребёнка: Пругло Харитон Иванович

Рождение ребёнка
08.04.1894

Дочь: (Пругло) Анастасия Харитоновна

Отец ребёнка: Пругло Харитон Иванович

Рождение ребёнка
10.01.1897

Дочь: (Пругло) Татьяна Харитоновна

Отец ребёнка: Пругло Харитон Иванович

Рождение ребёнка
?.09.1898

Дочь: (Пругло) Евлампия Харитоновна

Отец ребёнка: Пругло Харитон Иванович

Рождение ребёнка
21.03.1900

Дочь: Соломка (Пругло) Дарья Харитоновна

Отец ребёнка: Пругло Харитон Иванович

Рождение ребёнка
28.11.1904

Сын: Пругло Василий Харитонович

Отец ребёнка: Пругло Харитон Иванович

Рождение ребёнка
28.02.1905

Сын: Пругло Василий Харитонович

Отец ребёнка: Пругло Харитон Иванович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Пругло) Марина Харитоновна

Отец ребёнка: Пругло Харитон Иванович

Смерть
18.04.1922

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