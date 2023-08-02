Пругло Роман Харитогович
Место рождения
Дата рождения17.07.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1892
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пругло Анна Георгиевна
Военная служба
17.09.1916
Рождение ребёнка
22.01.1920
Дочь: (Пругло) Надежда Романовна
Мать ребёнка: Пругло Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
07.12.1922
Мать ребёнка: Пругло Анна Георгиевна
Смерть
Неизвестно