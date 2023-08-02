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Пругло Роман Харитогович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

17.07.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1892

Отец: Пругло Харитон Иванович

Мать: Пругло (Яцук) Варвара Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло Анна Георгиевна

Военная служба
17.09.1916
Рождение ребёнка
22.01.1920

Дочь: (Пругло) Надежда Романовна

Мать ребёнка: Пругло Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
07.12.1922

Сын: Пругло Яков Романович

Мать ребёнка: Пругло Анна Георгиевна

Смерть
Неизвестно

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