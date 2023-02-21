Стовб Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стовб Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стовб Светлана Андреевна

Мать ребёнка: Стовба Ненель Архиповна

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стовб Виталий Андреевич

Мать ребёнка: Стовба Ненель Архиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стовб Валерий Андреевич

Мать ребёнка: Стовба Ненель Архиповна

Ганино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стовб Геннадий Андреевич

Мать ребёнка: Стовба Ненель Архиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стовб Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Стовба Ненель Архиповна

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стовба Ненель Архиповна

Смерть
Неизвестно
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