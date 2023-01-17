Стовба Ненель Архиповна
Место рожденияГанино
Дата рождения1929
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Архип
Ганино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стовб Светлана Андреевна
Отец ребёнка: Стовб Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Стовб Андрей
Ганино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Стовб Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Стовб Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Стовб Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стовб Андрей