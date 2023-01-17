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Стовба Ненель Архиповна

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Место рождения

Ганино

Дата рождения

1929

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Архип

Мать: Анциферова Мария Павловна

Ганино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стовб Светлана Андреевна

Отец ребёнка: Стовб Андрей

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стовб Валерий Андреевич

Отец ребёнка: Стовб Андрей

Ганино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стовб Виталий Андреевич

Отец ребёнка: Стовб Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стовб Геннадий Андреевич

Отец ребёнка: Стовб Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стовб Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Стовб Андрей

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стовб Андрей

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