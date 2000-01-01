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Стовб Валерий Андреевич
Стовб Валерий Андреевич
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Место рождения
Ганино
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Стовб Андрей
Мать
Стовба Ненель Архиповна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Стовб Андрей
Мать:
Стовба Ненель Архиповна
Ганино
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