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Федор Никифорович
Федор Никифорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1752
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Никифор Ильич
1732 г.р.
Мать
Агрипина Ивановна
1735 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец:
Никифор Ильич
Мать:
Агрипина Ивановна
Смерть
Неизвестно
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