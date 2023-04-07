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Никифор Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Илья Сергеевич

Мать: Христина Степановна

Рождение ребёнка
1752

Сын: Федор Никифорович

Мать ребёнка: Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
1758

Дочь: О.. Никифоровна

Мать ребёнка: Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Алена Никифоровна

Мать ребёнка: Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Степан Никифорович

Мать ребёнка: Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Соломонида Никифоровна

Мать ребёнка: Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Васса Никифоровна

Мать ребёнка: Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Федосья Никифоровна

Мать ребёнка: Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Иван Никифорович

Мать ребёнка: Агрипина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Ивановна

Смерть
Неизвестно