Никифор Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Илья Сергеевич
Мать: Христина Степановна
Рождение ребёнка
1752
Сын: Федор Никифорович
Мать ребёнка: Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: О.. Никифоровна
Мать ребёнка: Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Алена Никифоровна
Мать ребёнка: Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Степан Никифорович
Мать ребёнка: Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Соломонида Никифоровна
Мать ребёнка: Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Васса Никифоровна
Мать ребёнка: Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Федосья Никифоровна
Мать ребёнка: Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Иван Никифорович
Мать ребёнка: Агрипина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Ивановна
Смерть
Неизвестно