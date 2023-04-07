Агрипина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Иван Лукьянович

Мать: Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1752

Сын: Федор Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Ильич

Рождение ребёнка
1758

Дочь: О.. Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Ильич

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Алена Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Ильич

Рождение ребёнка
1763

Сын: Степан Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Ильич

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Соломонида Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Ильич

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Васса Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Ильич

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Федосья Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Ильич

Рождение ребёнка
1770

Сын: Иван Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Ильич

Смерть
Неизвестно
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