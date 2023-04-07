Агрипина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Иван Лукьянович
Мать: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1752
Сын: Федор Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Ильич
Рождение ребёнка
1758
Дочь: О.. Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Ильич
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Алена Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Ильич
Рождение ребёнка
1763
Сын: Степан Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Ильич
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Соломонида Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Ильич
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Васса Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Ильич
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Федосья Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Ильич
Рождение ребёнка
1770
Сын: Иван Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Ильич
Смерть
Неизвестно