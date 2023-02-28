Устинов Федор Иванов
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиДо 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Иван Устинов
Мать: Елизавета Осипова
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Агафья Федорова
Мать ребёнка: Устинова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1896
Сын: Устинов Илья Федоров
Мать ребёнка: Устинова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1900
Сын: Устинов Александр Федоров
Мать ребёнка: Устинова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Устинова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Устинова Евдокия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинова Евдокия Иванова
Смерть
До 1917