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Устинов Федор Иванов

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Место рождения

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1858

Дата смерти

До 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Иван Устинов

Мать: Елизавета Осипова

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Агафья Федорова

Мать ребёнка: Устинова Евдокия Иванова

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1896

Сын: Устинов Илья Федоров

Мать ребёнка: Устинова Евдокия Иванова

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1900

Сын: Устинов Александр Федоров

Мать ребёнка: Устинова Евдокия Иванова

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1906

Сын: Устинов Тимофей Федоров

Мать ребёнка: Устинова Евдокия Иванова

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1911

Сын: Устинов Павел Федоров

Мать ребёнка: Устинова Евдокия Иванова

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинова Евдокия Иванова

Смерть
До 1917
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