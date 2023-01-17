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Елизавета Осипова

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Место рождения

Рязанская губерния, Данковский уезд, с. Паники (Лошаки)

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязанская губерния, Данковский уезд, с. Паники (Лошаки)
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Марфа Степанова

Отец ребёнка: Иван Устинов

Бракосочетание
11.01.1857

Муж: Иван Устинов

Рождение ребёнка
1858

Сын: Устинов Федор Иванов

Отец ребёнка: Иван Устинов

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1864

Сын: Устинов Георгий Иванов

Отец ребёнка: Иван Устинов

Смерть
Неизвестно
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