Елизавета Осипова
Место рожденияРязанская губерния, Данковский уезд, с. Паники (Лошаки)
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рязанская губерния, Данковский уезд, с. Паники (Лошаки)
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Марфа Степанова
Отец ребёнка: Иван Устинов
Бракосочетание
11.01.1857
Муж: Иван Устинов
Рождение ребёнка
1858
Сын: Устинов Федор Иванов
Отец ребёнка: Иван Устинов
Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Иван Устинов
Смерть
Неизвестно