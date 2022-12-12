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Устинова Евдокия Иванова

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Место рождения

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

02.01.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1864

Отец: Иван Родионов

Мать: Анисья Михайлова

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Агафья Федорова

Отец ребёнка: Устинов Федор Иванов

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1896

Сын: Устинов Илья Федоров

Отец ребёнка: Устинов Федор Иванов

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1900

Сын: Устинов Александр Федоров

Отец ребёнка: Устинов Федор Иванов

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1906

Сын: Устинов Тимофей Федоров

Отец ребёнка: Устинов Федор Иванов

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1911

Сын: Устинов Павел Федоров

Отец ребёнка: Устинов Федор Иванов

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устинов Федор Иванов

Смерть
Неизвестно
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