Устинова Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рождения02.01.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1864
Отец: Иван Родионов
Мать: Анисья Михайлова
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Агафья Федорова
Отец ребёнка: Устинов Федор Иванов
Рождение ребёнка
1896
Сын: Устинов Илья Федоров
Отец ребёнка: Устинов Федор Иванов
Рождение ребёнка
1900
Сын: Устинов Александр Федоров
Отец ребёнка: Устинов Федор Иванов
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Устинов Федор Иванов
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Устинов Федор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Устинов Федор Иванов
Смерть
Неизвестно