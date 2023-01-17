Иван Родионов
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Родион Михайлов
Мать: Дарья жена)
Бракосочетание
02.11.1855
Жена: Анисья Михайлова
Место жительства
1857
Тульская губерния, Ефремовский уезд, д. Починок
Рождение ребёнка
02.01.1864
Дочь: Устинова Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Анисья Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Анисья Михайлова
Смерть
Неизвестно