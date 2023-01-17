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Иван Родионов

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Место рождения

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Родион Михайлов

Мать: Дарья жена)

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
02.11.1855

Жена: Анисья Михайлова

Место жительства
1857
Тульская губерния, Ефремовский уезд, д. Починок
Рождение ребёнка
02.01.1864

Дочь: Устинова Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Анисья Михайлова

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Анисья Михайлова

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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