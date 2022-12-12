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ГлавнаяЛюдиДарья жена)

Дарья жена)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1834

Муж: Родион Михайлов

Рождение ребёнка
1836

Сын: Иван Родионов

Отец ребёнка: Родион Михайлов

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1843

Сын: Аким Родионов

Отец ребёнка: Родион Михайлов

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Агафья Родионова

Отец ребёнка: Родион Михайлов

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Татьяна Родионова

Отец ребёнка: Родион Михайлов

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1854

Сын: Иван Родионов

Отец ребёнка: Родион Михайлов

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
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