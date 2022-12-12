Дарья жена)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1834
Муж: Родион Михайлов
Рождение ребёнка
1836
Сын: Иван Родионов
Отец ребёнка: Родион Михайлов
Рождение ребёнка
1843
Сын: Аким Родионов
Отец ребёнка: Родион Михайлов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Агафья Родионова
Отец ребёнка: Родион Михайлов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Татьяна Родионова
Отец ребёнка: Родион Михайлов
Рождение ребёнка
1854
Сын: Иван Родионов
Отец ребёнка: Родион Михайлов
Смерть
Неизвестно