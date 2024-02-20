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Анна Харитоновна
Анна Харитоновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1777
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Харитон Васильевич
1725 г.р.
Мать
Ульяна Семеновна
1735 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец:
Харитон Васильевич
Мать:
Ульяна Семеновна
Смерть
Неизвестно
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