Харитон Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смерти1796
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Семеновна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Бобошко Евдокия Харитоновна
Мать ребёнка: Ульяна Семеновна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Анна Харитоновна
Мать ребёнка: Ульяна Семеновна
Смерть
1796