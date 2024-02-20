Харитон Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитон Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1735 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Семеновна

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Бобошко Евдокия Харитоновна

Мать ребёнка: Ульяна Семеновна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Анна Харитоновна

Мать ребёнка: Ульяна Семеновна

Смерть
1796

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