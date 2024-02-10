Ульяна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Бобошко Евдокия Харитоновна
Отец ребёнка: Харитон Васильевич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Анна Харитоновна
Отец ребёнка: Харитон Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харитон Васильевич
Смерть
Неизвестно