Ульяна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Бобошко Евдокия Харитоновна

Отец ребёнка: Харитон Васильевич

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Анна Харитоновна

Отец ребёнка: Харитон Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитон Васильевич

Смерть
Неизвестно
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