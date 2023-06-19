Кузнецова (Подрядова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Подрядова) Авдотья

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1792

Дата смерти

08.03.1861

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Подрядовъ Лаврентий

Мать: Подрядова Прасковья Григорьева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.01.1811

Муж: Кузнецовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Шарова Ирина

Отец ребёнка: Кузнецовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1820

Сын: Кузнецовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Кузнецовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Сын: Кузнецовъ Евсѣй

Отец ребёнка: Кузнецовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Кузнецовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
08.03.1861
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан