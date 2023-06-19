Кузнецова (Подрядова) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смерти08.03.1861
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Подрядовъ Лаврентий
Бракосочетание
29.01.1811
Муж: Кузнецовъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Шарова Ирина
Отец ребёнка: Кузнецовъ Иванъ
Рождение ребёнка
07.11.1820
Сын: Кузнецовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Кузнецовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1828
Сын: Кузнецовъ Евсѣй
Отец ребёнка: Кузнецовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Кузнецовъ Иванъ
Смерть
08.03.1861