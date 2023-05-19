Шарова (Кузнецова) Ирина
Место рождения
Дата рождения1819
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Кузнецовъ Иванъ
Мать: Кузнецова Авдотья
Рождение ребёнка
01.10.1839
Дочь: Зотова Устинья
Отец ребёнка: Шаровъ Иванъ
Рождение ребёнка
16.09.1843
Сын: Шаровъ Иванъ
Отец ребёнка: Шаровъ Иванъ
Рождение ребёнка
09.01.1846
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Шаровъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.07.1848
Сын: Шаровъ Андрей
Отец ребёнка: Шаровъ Иванъ
Рождение ребёнка
14.12.1850
Сын: Шаровъ Данила
Отец ребёнка: Шаровъ Иванъ
Рождение ребёнка
08.08.1852
Сын: Шаровъ Матвей
Отец ребёнка: Шаровъ Иванъ
Рождение ребёнка
22.12.1854
Сын: Шаровъ Федоръ
Отец ребёнка: Шаровъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шаровъ Иванъ