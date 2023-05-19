Шарова (Кузнецова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарова (Кузнецова) Ирина

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1819

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Кузнецовъ Иванъ

Мать: Кузнецова Авдотья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1839

Дочь: Зотова Устинья

Отец ребёнка: Шаровъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1843

Сын: Шаровъ Иванъ

Отец ребёнка: Шаровъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.01.1846

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Шаровъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1848

Сын: Шаровъ Андрей

Отец ребёнка: Шаровъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.12.1850

Сын: Шаровъ Данила

Отец ребёнка: Шаровъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.08.1852

Сын: Шаровъ Матвей

Отец ребёнка: Шаровъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1854

Сын: Шаровъ Федоръ

Отец ребёнка: Шаровъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаровъ Иванъ